Bundesländer : Ost-Regierungschefs stellen Russland-Sanktionen in Frage

Die Sanktionen des Westens gegen Russland haben den Ukraine-Konflikt einer Lösung nicht nähergebracht. Sie schmerzen aber betroffene deutsche Firmen - vor allem solchen, die traditionell nach Osten schauen.

von dpa

29. Januar 2018, 16:57 Uhr

Die ostdeutschen Regierungschefs stellen die wegen des Ukraine-Konflikts gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen in Frage. Die Strafmaßnahmen der EU hätten sich im Hinblick auf den Konflikt als wirkungsloses Instrument erwiesen, sagte Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) am Montag nach einem Treffen mit seinen Ost-Kollegen in Berlin. „Und die Wahrscheinlichkeit, dass es Wirkung entfaltet, wird von Tag zu Tag geringer.“ Gleichzeitig träfen die Sanktionen gerade viele ostdeutsche Unternehmen etwa der Agrar- und Ernährungsbranche, die traditionell gute Kontakte nach Russland pflegten. Die Ost-Regierungschef wollten über dieses „dringende Thema“ daher so schnell wie möglich mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprechen.

Die EU-Staaten hatten 2014 mit den Wirtschaftssanktionen auf die Annexion der Krim und Russlands sonstiges Agieren in der Ukraine-Krise reagiert. Zuletzt wurden sie bis Sommer dieses Jahres verlängert. Russland hatte im Gegenzug ein Einfuhrverbot für Lebensmittel verhängt.„Klar ist, dass hier Völkerrecht gebrochen wurde“, sagte Haseloff, der aktuell Vorsitzender der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz ist.„Aber es gibt eben auch den Befund, dass die Betroffenheit der Wirtschaftsunternehmen in den ostdeutschen Flächenländern besonders stark ist und in den westdeutschen Flächenländern eher eine marginale, zumindest aber untergeordnete Rolle spielt.“ Nötig seien neue „methodische Ansätze“, um den Konflikt zu befrieden.

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte: „Wir sind ganz klar für den Abbau der wechselseitigen Sanktionen“. Es sei sehr schwer, den Bauern in ihrem Bundesland zu erklären, warum sie ihre Produkte nicht mehr liefern könnten, es aber dennoch keine Lösung des Konflikts gebe.

Die Verluste europäischer Unternehmen durch die Strafmaßnahmen summierten sich nach jüngsten Schätzungen der deutschen Wirtschaft bereits auf einen dreistelligen Milliardenbetrag. Die ostdeutsche Wirtschaft musste zwischen 2014 und 2016 ein Minus von 50 Prozent bei den Russland-Importen hinnehmen, wie der „Spiegel“ unter Berufung auf das Statistische Bundesamt berichtete. Das Export-Volumen schrumpfte um ein Drittel.