Bundesländer : Ost-Ministerpräsidenten gegen Bau-Stopp von Nord Stream 2

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten drängen auf ein Festhalten am Ostseepipeline-Projekt Nord Stream 2. «Sie sind sich einig, dass die Pipeline weitergebaut werden muss», sagte Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) am Freitag am Rande der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. «Sie ist für uns wirtschaftlich notwendig, es ist aber auch notwendig, dass wir zusammenbleiben mit Russland.»

von dpa

18. September 2020, 12:33 Uhr