Kultur : «Orgelspiele»-Festival: Abschluss der ersten Premierensaison

Nach dem Ende der ersten Spielsaison des neu gegründeten Festivals «Orgelspiele Mecklenburg-Vorpommern» zeigen sich die Initiatoren zufrieden. Rund 1200 Besucher hätten an den 16 angebotenen Veranstaltungen teilgenommen, heißt es in einer Mitteilung. «Wir haben mit unserem Ansatz voll ins Schwarze getroffen», erklärte Festival-Leiterin Helga Trölenberg.

von dpa

11. Juni 2019, 15:17 Uhr

Die «Orgelspiele» sollten den Angaben zufolge die historischen Orgeln in Dörfern und Kleinstädten in den Blick nehmen. Das Festival fand an drei verlängerten Wochenenden im Mai und Juni statt, unter anderem in Zarrentin, Neustrelitz und Brüel. Im kommenden Jahr werden die «Orgelspiele Mecklenburg-Vorpommern» nach Angaben der Veranstalter vom 14. bis zum 31. Mai stattfinden, dann vor allem rund um Stralsund, Demmin und Wismar.