Tiere : Orang-Utan-Junges im Rostocker Zoo geboren

Rund einen Monat zu früh hat ein Orang-Utan-Weibchen im Rostocker Zoo ihr Junges zur Welt gebracht. Geboren wurde das geschätzt 1,5 Kilogramm schwere Tier - ein Weibchen - bereits am Montag, wie der Zoo am Freitag mitteilte. Mit Spannung war erwartet worden, wie Mutter Hsiao-Ning die Geburt überstehen und den Nachwuchs annehmen würde - denn sie selbst war von Menschen mit der Flasche aufgezogen worden. «Hsiao-Ning hat sich von der ersten Sekunde an sehr achtsam und zärtlich um ihr Kleines gekümmert», sagte Tierpfleger Tobias Pollmer. Beide schienen wohlauf. Auch Vater Sabas verhalte sich «vorbildlich». Er war 2003 im Rostocker Zoo zur Welt gekommen. In Kürze sollen auf der Facebook-Seite des Zoos Namensvorschläge der Tierpfleger zur Abstimmung gestellt werden.

Video des Zoos (510 MB)

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 13:43 Uhr