Landtag : Oppositionsfraktion fordert besseren Schwimmunterricht

Die Oppositionsfraktion Freie Wähler/BMV hat ihre Forderung nach besserem Schwimmunterricht an Schulen erneuert. Anlass ist die Klage der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) über die mangelnde Schwimmfähigkeit von Grundschülern in Deutschland. Während 1990 noch etwa 90 Prozent aller Grundschüler hätten schwimmen können, seien es heute nur noch knapp 40 Prozent, konstatierte die DLRG anlässlich ihrer Halbjahresbilanz zu tödlichen Badeunfällen.

02. August 2019, 11:53 Uhr

«Wir brauchen mehr Unterstützung der Schulen bei der Durchführung des Schwimmunterrichts, mehr Schwimmhallen, mehr Schwimmlehrer und mehr Unterstützung der Schwimmunterricht anbietenden Schwimmvereine», betonte der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler/BMV, Matthias Manthei, am Freitag in Schwerin. Er verwies auf mehrere Anträge seiner Fraktion, mit der die Landesregierung aufgefordert wurde, die Infrastruktur und die Lehrpläne so zu gestalten, dass Grundschüler sichere Schwimmer werden.

Erst im Juni hatte der Landtag auch mit den Stimmen der Regierungsparteien SPD und CDU dem Drängen der Opposition nachgegeben und einen Antrag zur Verbesserung der Schwimmfertigkeiten der Schüler zur Beratung in den Bildungsausschuss überwiesen. In dem Antrag werden unter anderem die Sicherung eines flächendeckenden Schwimmunterrichts an allen Grundschulen im Land, Extra-Zuschüsse für die Kommunen als Schulträger und Ferien-Schwimmkurse unter Einbeziehung von DRK-Wasserwacht und DLRG gefordert.

Der tragische Tod eines zehnjährigen Mädchens im Freibad von Tessin (Landkreis Rostock) Anfang Juni hatte die Debatte um unzureichende Schwimmfähigkeiten bei Kindern neu belebt. An der Schule des Opfers war der Schwimmunterricht laut Schulleitung ausgefallen.