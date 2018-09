Landtag : Opposition stellt Bedingungen für geplante Volksbefragungen

Das Regierungslager in MV will die Wähler bei wichtigen Themen künftig per Volksbefragung an der Entscheidung beteiligen. Die Opposition befürchtet, dass nur regierungsgenehme Fragen zur Abstimmung gestellt werden. Doch sie hat ein Machtmittel in der Hand.

von dpa

10. September 2018, 15:59 Uhr

Die Koalitionspläne für eine Verfassungsänderung zur Einführung von Volksbefragungen im Nordosten haben Unwillen bei der Opposition hervorgerufen. Linke, AfD und BMV kritisierten am Montag übereinstimmend, das Regierungslager könne nach den bisherigen Plänen allein die Themen setzen, über die das Volk dann abstimmen soll. Politiker aller drei Oppositionsfraktionen verlangten deshalb Änderungen. So müsste aus ihrer Sicht die Zustimmung von zwei Drittel der Landtagsabgeordneten für ein Befragungsthema nötig sein. Auch müsse das Volk Vorschläge machen dürfen. Weil für die Verfassungsänderung eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament benötigt wird, sind SPD und CDU auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Das verleiht deren Forderungen Kraft.

In ihrem Koalitionsvertrag von 2016 haben sich SPD und CDU vorgenommen, künftig mit Volksbefragungen die Meinung des Volkes zu wichtigen Fragen einzuholen. Die Ergebnisse sollen bindend sein. Das erste Thema haben SPD und CDU bereits vorgeschlagen: Parallel zur Kommunalwahl im Frühjahr 2019 wollen sie über die Senkung des Mindestwahlalters bei Landtagswahlen von 18 auf 16 Jahre abstimmen lassen. In dieser Frage besteht Uneinigkeit innerhalb der Koalition - die CDU ist bislang dagegen, die SPD dafür.

Die Koalition will nach früheren Ankündigungen die Verfassungsänderung bereits im Dezember über die Landtagsbühne bringen. Davor ist intensiver Streit zu erwarten, wie aus den Äußerungen der Oppositionspolitiker am Montag hervorging. Nikolaus Kramer (AfD) als Vorsitzender der größten Oppositionsfraktion sagte, bisher seien die Befragungen nur nach Vorgabe der Regierungskoalition und nicht nach dem Willen der Bürger gedacht. «Das ist lediglich ein Placebo, man gaukelt dem Bürger etwas vor.» Eine Zwei-Drittel-Mindestzustimmung für ein Thema im Landtag halte er grundsätzlich für überlegenswert. «Außerdem sollte die Möglichkeit bestehen, dass Themen für Volksbefragungen vom Volk ausgehen.»

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Simone Oldenburg nannte die Pläne des Regierungslagers eine «weichgespülte Form der Bürgerbeteiligung». Bisher seien unter Rot-Schwarz alle Volksinitiativen im Landtag abgelehnt worden. Da sei es nicht authentisch, jetzt zu von der Regierung ausgewählten Themen das Volk zu befragen. Die Opposition solle komplett außen vor gelassen werden. Wie Kramer sprach sich Oldenburg dafür aus, zugleich mit der Einführung der Volksbefragung die Quoren für andere Instrumente der direkten Demokratie abzusenken. Der Vorsitzende der BMV-Fraktion, Bernhard Wildt, sagte, nach den bisherigen Plänen von SPD und CDU drohe ein Missbrauch des Instruments der Volksbefragung durch die Landesregierung.

Die MV-Verfassung sieht in den Artikeln 59 und 60 bisher Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide zu Gesetzen als Mittel für die Bekundung des Bürgerwillens vor. Volksbefragungen zu Grundsatzfragen sind bislang nicht vorgesehen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Krüger ist sich des anstehenden Streits bewusst: «Wir werden in den Ausschüssen beraten», sagte er am Montag knapp.