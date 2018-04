Landtag : Opposition erzwingt dritte Lesung zur Verfassungsänderung

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hat mit einer Reihe von Gesetzesänderungen im Land geltende Regelungen an die Europäische Datenschutz-Grundverordnung angepasst, die dazu ebenfalls beabsichtigte Verfassungsänderung aber verschoben. Auf Antrag der SPD wurde in der Sitzung am Mittwoch eine spätere dritte Lesung vereinbart. Zuvor hatten Linke und AfD deutlich gemacht, dass sie sich in der Abstimmung enthalten werden. Ohne die Stimmen der Oppositionsfraktionen wäre die für Verfassungsänderungen erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlt worden.

von dpa

25. April 2018, 14:21 Uhr

Mit der Neufassung von Verfassungsartikel 37 soll die Unabhängigkeit des Landes-Datenschutzbeauftragten gestärkt werden. Der AfD-Abgeordnete kritisierte die Verschiebung der Abstimmung als «Flucht in die Geschäftsordnung». Peter Ritter von der Linken ermahnte die SPD/CDU-Koalition, auch eigene Positionen zu überdenken und so eine «ergebnisoffene dritte Lesung» zu ermöglichen.

Sieben Landesgesetze wurden hingegen mit den Stimmen von SPD, CDU, Linke und BMV bei Stimmenthaltung der AfD beschlossen. Dazu gehörten unter anderem das Landesdatenschutzgesetz, Bestimmungen zur elektronischen Verwaltungstätigkeit und zur Schwangerschaftskonfliktberatung sowie das Gesundheitsrecht.