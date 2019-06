Festspiele : Operetten-Festspiele: Premiere für «Die Bajadere»

Am Schlosspark von Neustrelitz starten heute die einzigen Operettenfestspiele Mecklenburg-Vorpommerns. Bis Ende Juli zeigt die Theater und Orchester GmbH die exotische Inszenierung «Die Bajadere» von Emmerich Kálmán. In dem Stück verliebt sich ein indischer Prinz in eine schöne Frau, die aber ihrerseits mit seinen Gefühlen nur spielen und ihn nicht heiraten will - auch wegen der gesellschaftlichen Normen.

von dpa

28. Juni 2019, 03:00 Uhr

Das Exotische rege die Fantasie der Menschen besonders an und die Operette sei bestens geeignet, dies auf der Bühne zu zeigen, sagte Theatersprecherin Wenke Frankiw. Die Hauptrolle in «Die Bajadere» übernimmt die Schauspielerin und Sängerin Laura Scherwitzl, Regie führt die Französin Pascale-Sabine Chevroton. Es sind die letzten Festspiele unter der Leitung des scheidenden Intendanten Joachim Kümmritz. Die Veranstalter hoffen bis Ende Juli wieder auf rund 14 000 Operetten-Gäste.