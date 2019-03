Verbände : Online-Wahl soll mehr Unternehmer zur IHK-Wahl locken

Mit der Möglichkeit zur Online-Wahl will die Industrie- und Handelskammer im Osten Mecklenburg-Vorpommerns mehr Wähler an die Urnen locken. Derzeit sind alle rund 25 000 Mitgliedsunternehmen aufgerufen, die Vollversammlung - das Firmenparlament - zu wählen, erklärte Torsten Haasch als Hauptgeschäftsführer der IHK am Dienstag in Neubrandenburg. Für die 42 Plätze bewerben sich 85 Kandidaten. Aus den Siegern wird am 13. Mai das neue Präsidium und der künftige Präsident gekürt. Zu den Bewerbern zählt auch der bisherige IHK-Präsident Wolfgang Blank.

von dpa

05. März 2019, 14:15 Uhr

Die IHK vertritt die Interessen der etwa 25 000 Firmen zwischen Greifswald, Pasewalk, Neubrandenburg und der Müritzregion, was fast die Hälfte des Territoriums des Landes umfasst. Ein Schwerpunkt ist dabei die Zusammenarbeit mit Polen als einem der wichtigsten Handelspartner für Mecklenburg-Vorpommern. Vor fünf Jahren beteiligten sich nur knapp 14 Prozent der Unternehmen an der Wahl zur Vollversammlung, die inhaltliche Schwerpunkte der IHK bestimmt.