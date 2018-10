Kriminalität : Oktoberfestbesuch: Polizei erwischt betrunkene Autofahrer

von dpa

15. Oktober 2018, 16:05 Uhr

Die Rostocker Polizei hat am Wochenende mehrere betrunkene Autofahrer erwischt. Innerhalb von zwei Stunden seien in der Nacht zu Sonntag drei Fahrer ertappt worden, die Alkoholwerte zwischen 1,4 und 2,09 Promille aufgewiesen hätten, teilte die Polizei am Montag mit. Die Männer hatten den Angaben zufolge unter anderem auf dem Rostocker Oktoberfest gefeiert. Die Führerscheine der drei seien eingezogen und Ermittlungen aufgenommen worden. Ein weiterer Fahrer war am Sonntagabend mit 0,82 Promille gestoppt worden.