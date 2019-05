Verkehr : Ohren zu in Langsdorf und Böhlendorf: A20 wird gesperrt

Die rund 400 Einwohner der Gemeinden Langsdorf und Böhlendorf bei Tribsees müssen sich am kommenden Mittwoch auf einen unruhigen Tag einstellen. Von 7.00 Uhr an bis in den Abend hinein wird wie im Vorjahr der komplette Verkehr der Autobahn 20 durch die Ortschaften umgeleitet, wie das Verkehrsministerium am Donnerstag berichtete. Grund dafür seien notwendige Bauarbeiten an der Behelfsbrücke über das frühere Autobahnloch. Mit Blick auf die kommende verkehrsreiche Urlaubssaison solle beispielsweise die Asphaltdecke in den Übergangsbereichen zur Behelfsbrücke erneuert und die Fahrbahnmarkierungen im gesamten Brückenbereich aufgefrischt werden.

von dpa

02. Mai 2019, 15:42 Uhr

Im Herbst 2017 war die Autobahn zunächst auf der Fahrspur Richtung Rostock, wenige Tage später auch Richtung Stralsund metertief aufgebrochen. Die Autobahn ist dort über einem Torfgebiet gebaut. Details zur Ursache des spektakulären Zusammenbruchs, der auch international für Schlagzeilen sorgte, sind bislang nicht bekannt. Nach rund 15 Monaten war Mitte Dezember 2018 die knapp 800 Meter lange Behelfsbrücke als Interimslösung freigegeben worden. Die ganze Zeit über mussten die Einwohner den Lärm und Gestank von bis zu 20 000 Autos und Lastwagen täglich aushalten.