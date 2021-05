Agrar : Ohne Gummistiefel: „Tag des offenen Hofes“ digital

Den traditionellen „Tag des offenen Hofes“ können Interessierte auch 2021 nochmal ohne Gummistiefel begehen.

Neubrandenburg | Den traditionellen „Tag des offenen Hofes“ können Interessierte auch 2021 nochmal ohne Gummistiefel begehen. Wie der Landesbauernverband Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch mitteilte, werden die Einblicke in die Welt der Landwirtschaft an diesem Wochenende wieder digital stattfinden. Trotz der gesunkenen Corona-Infektionszahlen seien wie 2020 noch kein...

