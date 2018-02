Verkehr : Öko-Zentrum und Fahrer testen Reichweite von E-Motorrad

Zwischen der Mecklenburgischen Seenplatte und Oranienburg soll Anfang März die Reichweite eines Elektro-Motorrades auf einer Bundesstraße getestet werden. Ein Berliner E-Motorradfahrer will im Auftrag des Landeszentrums für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern 24 Stunden auf der B 96 hin und her fahren, wie ein Sprecher am Donnerstag in Neustrelitz sagte. Ziel sei es, mit der Maschine eines amerikanischen Herstellers möglichst viele Kilometer zu schaffen und zwischendurch zügig Strom zu tanken. Die Tour gehört zu einer «Energiesparwoche» des Landes-Ökozentrums.

von dpa

22. Februar 2018, 08:12 Uhr

Sie soll am 10. März mittags in Neustrelitz starten und dort auch enden. Am Landeszentrum arbeitet ein Kompetenzzentrum E-Mobilität, dass dem Elektroantrieb vom Rad über Autos bis zum Schiff zum Durchbruch verhelfen soll. Einige E-Motorräder können laut Kompetenzzentrum eine Geschwindigkeit von bis zu rund 160 Kilometer erreichen und haben Reichweiten um 350 Kilometer. Von Neustrelitz über Fürstenberg nach Oranienburg sind es knapp 75 Kilometer. Das Landesenergieministerium MV und ein Trägerkreis von Energiefirmen tragen das Kompetenzzentrum.