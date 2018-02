Agrar : Obst- und Gemüseproduzenten aus MV werben auf Fachmesse

Wenige Tage nach Abschluss der Grünen Woche präsentieren in Berlin erneut Lebensmittelproduzenten aus Mecklenburg-Vorpommern ihre Angebote einem internationalen Fachpublikum. Dabei bietet die Messe Fruit Logistika, die am Mittwoch in der Bundeshauptstadt beginnt, vor allem der Erzeugerorganisation «Mecklenburger Ernte» eine willkommene Werbeplattform. In Halle 20 auf dem Messegelände am Funkturm zeigen die im Dachverband vereinten Erzeuger und Vermarkter ihre gesamte Angebotspalette, wie das Agrarministerium am Montag in Schwerin mitteilte.

von dpa

05. Februar 2018, 13:27 Uhr

Der schon 1991 gebildeten Erzeugergemeinschaft «Mecklenburger Ernte» gehören mittlerweile 27 Unternehmen aus sieben Bundesländern sowie aus Polen und Spanien an. Darunter sind Bio-Obst- und Gemüse-Produzenten, die zum Großteil Frischwaren anbieten.

Außerdem nimmt die NORIKA Nordring-Kartoffelzucht-und Vermehrungs GmbH aus Sanitz (Landkreis Rostock) an der dreitägigen Fachmesse in Berlin teil, die in diesem Jahr zum 26. Mal stattfindet. Die große Mehrzahl der rund 3000 Aussteller kommt aus dem Ausland. Laut Statistik kauft der durchschnittliche Privathaushalt in Deutschland pro Jahr rund 160 Kilogramm frisches Obst und Gemüse.