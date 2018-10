Bahn : Oberleitungsschaden: Probleme auf Bahnstrecke Hamburg-Berlin

Auf der vielgenutzten Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin kommt es wegen einer defekten Oberleitung in Mecklenburg-Vorpommern zu Verspätungen. Der Intercity Express 690 mit Fahrziel Hamburg kam nach dem Unfall am Freitag zwischen den Bahnhöfen Hagenow-Land und Pritzier zum Stehen. Der Fernverkehr auf der Strecke Berlin-Hamburg wird in beiden Richtungen über Uelzen umgeleitet. Nach Angaben der Deutschen Bahn kommt es zu etwa 45 bis 60 Minuten Verspätung. Auch die Strecke Hamburg-Schwerin-Rostock ist von der Panne betroffen. Unklar war zunächst, wann die Züge wieder regulär fahren können.

von dpa

05. Oktober 2018, 21:14 Uhr

Auf der vielgenutzten Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist es am Freitag wegen einer defekten Oberleitung zu Verspätungen gekommen. Ein ICE war in Mecklenburg-Vorpommern in herabhängende Teile der Oberleitung gefahren und musste zwischen den Bahnhöfen Hagenow-Land und Pritzier anhalten. Daraufhin wurde der Fernverkehr auf der Strecke Berlin-Hamburg in beiden Richtungen über Uelzen umgeleitet. Reisende mussten nach Angaben der Bahn Verspätungen von knapp einer Stunde hinnehmen. Auch die Strecke Hamburg-Schwerin-Rostock war von der Panne betroffen. Am Abend konnten die Züge dann wieder regulär fahren. Auch die rund 700 Reisenden an Bord des havarierten ICE 690 konnten in einen anderen ICE umsteigen.