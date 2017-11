Notfälle : Obduktion soll Todesursache bei gefundenem Gastjäger klären

Eine eingehende rechtsmedizinische Untersuchung soll die genaue Todesursache eines Jägers aus dem Emsland klären, der am Montag leblos bei Prangendorf (Landkreis Rostock) gefunden worden war. Das erklärte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Güstrow. Damit sollen auch die Umstände des bisher rätselhaften Vorfalls näher beleuchtet werden. Der 61-Jährige war ein sogenannter Gastjäger. Seine Leiche war unter einem umgestürzten Hochsitz mit geschlossener Kabine entdeckt worden. Die Polizei hatte zunächst ein Fremdverschulden ausgeschlossen.