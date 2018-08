Notfälle : Obduktion: Siebenjähriger aus Ferienlager ist ertrunken

Der siebenjährige Junge, der am Wochenende bei einem Badeausflug im Ferienlager bei Tessin (Landkreis Rostock) ums Leben gekommen ist, ist ertrunken. Das habe die Obduktion des toten Kindes ergeben, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock am Mittwoch sagte. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es nicht. Es liefen aber noch weitere Untersuchungen.

von dpa

08. August 2018, 09:07 Uhr

Der Junge war am Sonntagnachmittag mit seiner Ferienlagergruppe baden gegangen. Taucher fanden den Leichnam des Siebenjährigen am Montagvormittag in einem kleinen See bei Thelkow, wo das Ferienlager stattfand. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob Aufsichtspflichten im Lager verletzt wurden. Der Junge konnte nach Angaben der Polizei nicht schwimmen.

An dem Ferienlager hatten insgesamt 44 Kinder teilgenommen. Alle Angehörigen und die Gruppe würden seelsorgerisch betreut, hieß es. Die betroffene Familie stamme dem Landkreis Nordwestmecklenburg.