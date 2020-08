Forschung : Nutztierforschung in Dummerstorf hat Zukunft

Das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf bei Rostock kann bei den Verhandlungen über die Zukunft der Forschungseinrichtung mit breiter politischer Unterstützung rechnen. Wie der Staatssekretär im Agrarministerium, Jürgen Buchwald, am Montag in Dummerstorf sagte, stünden Minister Till Backhaus, Bildungsministerin Bettina Martin (beide SPD) und auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) zum Institut. Das FBN habe eine Zukunft. Die Forschung am Standort werde es weiter geben, betonte Buchwald. Er zitierte dabei aus einem Grußwort von Backhaus, der an dem Termin nicht teilnehmen konnte.

von dpa

10. August 2020, 15:21 Uhr