Agrar : Nutztierforscher verstärken Zusammenarbeit mit Afrika

von dpa

18. August 2018, 09:45 Uhr

Das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf bei Rostock will in Fragen der Tierhaltung und des Tierwohls eng mit afrikanischen Staaten zusammenarbeiten. Hintergrund sei die oft ineffiziente Haltung von Nutztieren in Afrika, was aber auch für Staaten in Südamerika oder Asien zutreffe. «In den nicht so gut entwickelten Ländern dieser Erdteile leben mehr als 75 Prozent aller Nutztiere weltweit. Sie tragen aber nur zu 25 Prozent an der Versorgung mit tierischem Eiweiß bei», sagte Institutschef Klaus Wimmers der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der ineffizienten Haltung tragen die Tiere trotzdem zum hohen Ausstoß des klimaschädlichen Gases Methan bei. «Es gibt einen starken Zusammenhang zwischen Fütterung, Effizienz der Haltung und Methan.»