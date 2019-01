Kirche : Nur zwei Kandidaten zur Bischofswahl: Frist ist abgelaufen

Für die Wahl zum Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) bleibt es bei zwei Kandidaten. Wie die Nordkirche am Freitag mitteilte, ist nach dem Bischofswahlgesetz am Donnerstag die Frist abgelaufen, in der weitere Kandidaten hätten benannt werden können.

von dpa

25. Januar 2019, 11:55 Uhr

Somit treten bei der Wahl am 1. März in Greifswald Christian Behr, Superintendent und 1. Pfarrer an der Kreuzkirche Dresden sowie der Mecklenburger Ökumene-Pastor Tilman Jeremias an. Zuvor werden sich die Kandidaten der Öffentlichkeit jeweils mit einem Gottesdienst im Dom zu Greifswald und mit einem Vortrag zu einem selbst gewählten Thema im Festsaal des Landeskirchenamtes in Schwerin vorstellen.

Bis zum Ablauf der Amtsperiode der Ersten Kirchenleitung im September 2019 nehmen laut Gesetz zwei Bischöfe dieses Amt wahr. Der Greifswalder Bischof Hans-Jürgen Abromeit übt das Amt bis zu diesem Termin aus. Der Schweriner Bischof Andreas von Maltzahn tritt bereits zum 1. Mai ein neues Amt am Prediger- und Studienseminar der Nordkirche in Ratzeburg (Schleswig-Holstein) an.

Sitz des Bischofs im Sprengel Mecklenburg und Pommern ist Greifswald.