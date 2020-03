Krankheiten : Nur wenige Grundschüler in Notfallbetreuung an Schulen in MV

von dpa

24. März 2020, 07:16 Uhr

Die Familien in Mecklenburg-Vorpommern haben sich offenbar gut auf die seit einer Woche wegen der Corona-Pandemie geltenden Schulschließungen eingestellt. Wie das Bildungsministerium in Schwerin mitteilte, wurden am Montag landesweit lediglich 747 Grundschüler in Schulen betreut. Das sei weniger als ein Prozent der 85 600 Jungen und Mädchen, die sonst die Klassen 1 bis 6 besuchen, hieß es. Die sogenannte Notfallbetreuung greift bei Eltern mit Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens notwendig sind. Als Beispiele gelten unter anderem Polizisten, Mediziner, Pflegekräfte und Mitarbeiter im Lebensmittelhandel oder bei Stadtwerken. Erhebungen, wie viele schulpflichtige Kinder in solchen Familien leben, gibt es nicht.