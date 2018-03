Gesellschaft : Nur wenige Frauen in universitären Spitzenpositionen

von dpa

06. März 2018, 05:25 Uhr

Die Zahl von Frauen in universitären Spitzenpositionen in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter sehr gering. An den Universitäten in Greifswald und Rostock liegt ihr Anteil bei knapp unter 20 Prozent, in den Kliniken bei etwa 10 Prozent. Die Ursache für die Unterrepräsentanz sieht die Greifswalder Gleichstellungsbeauftragte Ruth Terodde in den «brutalen Mechanismen» des Wissenschaftssystems. Nach der Promotion müssten sich Wissenschaftler mit Veröffentlichungen für eine Professur empfehlen. Das sei zugleich die Phase, in denen die Frauen über einen Kinderwunsch entscheiden. «Es bedarf eines hohen Kraftaufwandes und enormer Disziplin, um dann als Frau am Ball zu bleiben.»