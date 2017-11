Essen & Trinken : Nur noch acht Sterne-Restaurants in MV

von dpa

erstellt am 14.Nov.2017 | 18:17 Uhr

Wie in den Vorjahren erhielten das «Friedrich Franz» in Heiligendamm, das «Freustil» in Binz, die «Ostseelounge» in Dierhagen auf Fischland, «Der Butt» in Rostock-Warnemünde, «Ich weiß ein Haus am See» in Krakow am See, die «Alte Schule - Klassenzimmer in Feldberger Seenlandschaft und das «Gutshaus Stolpe» in Stolpe jeweils einen Stern.

Neu ausgezeichnet wurde das Restaurant «The O'room by Tom Wickboldt» in Heringsdorf, dafür entfiel der Stern für «Tom Wickboldt» ebenfalls in Heringsdorf. Erstmals stieg im neuen «Guide Michelin» Deutschland die Zahl der Häuser mit einem oder mehreren Sternen auf 300 - acht mehr als im Vorjahr.

Mitteilung Guide Michelin