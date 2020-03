Gesundheit : Nordwestmecklenburg: Kleinere Polizeistationen unbesetzt

von dpa

25. März 2020, 15:04 Uhr

Die Sprechstunden in kleineren Polizeistationen im Landkreis Nordwestmecklenburg können in Zeiten der Corona-Krise nicht mehr besetzt werden. Dies diene der personellen Verstärkung der größeren Polizeireviere im Landkreis in Grevesmühlen, Gadebusch, Wismar und der Autobahnpolizei Metelsdorf, teilte das Polizeihauptrevier Wismar am Mittwoch mit. Betroffen seien die Polizeistationen in Bad Kleinen, Dorf Mecklenburg, Gägelow, Neuburg, Neukloster, Warin, Insel Poel, Schönberg, Boltenhagen, Lützow und Rehna. Telefone würden wie üblich umgestellt. Bei einigen der betroffenen Stationen handele es sich ohnehin nur um wenige Stunden in der Woche. Die größeren Polizeireviere seien weiterhin rund um die Uhr besetzt.