Katastrophenschutz : Nordosten trainiert für extremes Sturmflut-Szenario

Die Bevölkerungsschützer von Land und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern proben seit Mittwochmorgen den Katastrophen-Ernstfall: Simuliert wird ein Szenario, bei dem rund eine Million Einwohner der Nordseeküste vor einer gewaltigen Sturmflut ins Landesinnere fliehen. Mecklenburg-Vorpommern soll kurzfristig 35 000 Sturmflut-Flüchtlinge aufnehmen, darunter auch Krankenhauspatienten und Altenheimbewohner.

von dpa

26. September 2018, 12:58 Uhr

An der Übung «Arche» nehmen nach Worten von Übungsleiter Uwe Becker mehr als 300 Mitarbeiter in den Krisenstäben teil. «Sie würden im Ernstfall den Einsatz von mehreren Zehntausend Helfern koordinieren», sagte Becker. Die Herausforderung für Mecklenburg-Vorpommern sei, den Flüchtlingsstrom zu kanalisieren sowie in kürzester Zeit Unterkünfte, Essen und Trinken bereitzustellen.