Katastrophenschutz : Nordosten trainiert Aufnahme von Sturmflut-Flüchtlingen

von dpa

26. September 2018, 01:49 Uhr

Norddeutschland bereitet sich auf Katastrophen infolge des Klimawandels vor: Die Bevölkerungsschützer des Landes und der Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern simulieren heute und morgen die Aufnahme von rund 35 000 Sturmflut-Flüchtlingen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Bei der Übung wollen sie das Zusammenspiel der Krisenstäbe trainieren, in denen Verantwortliche des Landes, der Kommunen und der Bundeswehr sitzen. Das Technische Hilfswerk (THW) und das Deutsche Rote Kreuz nehmen ebenfalls teil, wie das Innenministerium mitteilte. Vor dem Ministerium in Schwerin soll eine Führungs- und Kommunikationseinheit des THW ihr Lager aufschlagen.