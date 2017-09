Wahlen : Nordosten: Mehrere Bürgermeisterwahlen in Kommunen

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Gollnow 1 von 1

So will die SPD weiter die Bürgermeisterin in der nach Fläche größten Gemeinde im Nordosten - der Feldberger Seenlandschaft - stellen. Die 46-jährige Amtsinhaberin Constance Lindheimer (SPD) hat Hans Mordhorst (CDU) und den parteilosen Robert Gardlowski als Konkurrenten. Lindheimer ist seit 2009 im Amt und wurde durch ihr Krisenmanagement bei der Insolvenz eines privat betriebenen Biomasseheizwerkes 2014 bekannt.

In der Kreisstadt Güstrow will der langjährige Amtsinhaber Arne Schuldt (parteilos) sein Amt gegen den parteilosen 28-jährigen Kevin Sell verteidigen. In Laage, wo Mecklenburg-Vorpommerns größter Flughafen liegt, treten Kathrin Röwert (CDU), Holger Anders (FDP) und die parteilosen Andreas Springer und Günter Schink an. Hier hatte Amtsinhaberin Ilka Lochner (CDU) vorfristig in die MV-Landesvertretung nach Berlin gewechselt.

Im Ostseebad Kühlungsborn muss neu gewählt werden, weil Amtsinhaber Rainer Karl nach 16 Jahren aus Altersgründen aufhört. Hier wollen der CDU-Kandidat Stephan Krauleidis, die Einzelbewerber Rüdiger Kozian, Peter Menzel und Fritz Brüßhaber sowie Gerd Susemihl, der für den Handwerker- und Gewerbeverein antritt, ins Bürgermeisteramt.

In Neukloster wird es am einfachsten: Hier hat sich der bisherige parteilose Bürgermeister Frank Meier als Einziger wieder beworben. In Rostock entscheiden die Wähler am 24. September außerdem über den künftigen Liegeplatz eines alten Museumsschiffes.

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 15:24 Uhr