Arbeitsmarkt : Nordosten: Mehr Altenpflegekräfte und mehr offene Stellen

Die Zahl der Menschen, die in der Altenpflege arbeiten, hat im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Rund 14 700 waren 2018 sozialversicherungspflichtig in dem Bereich beschäftigt, was einem Plus von 500 Jobs im Vergleich zum Vorjahr entspreche, teilte die Arbeitsagentur anlässlich des «Tags der Pflege» am Freitag mit. Doch auch der Bedarf stieg weiter: Mit 460 unbesetzten Stellen hat sich ihre Zahl in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt. Die Arbeitsagentur geht nach eigenen Angaben von einem noch größeren Personalbedarf aus, da nicht alle Jobs den Agenturen gemeldet werden.

von dpa

10. Mai 2019, 12:51 Uhr

Die Altenpflege gehöre zu den krisensicheren Branchen, erklärte die Chefin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann. Neben dem Personalmangel gibt es aus ihrer Sicht noch mehr zu tun. Da den Angaben zufolge nur 4600 Beschäftigte Vollzeit arbeiten, müsste laut Haupt-Koopmann etwa die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden - zumal die große Mehrheit der Angestellten Frauen sind (12 600). Die Chefs müssten sich zudem selbst auf älter werdende Belegschaften einstellen und altersgerechte Arbeitsprozesse schaffen. Auch technische Hilfen für körperlich belastende Arbeitsschritte könnten helfen, sagte Haupt-Koopmann.