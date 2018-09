Parteien : Nordost-SPD nominiert Iris Hoffmann wieder für Europawahl

Die SPD Mecklenburg-Vorpommerns geht erneut mit Iris Hoffmann in die Europawahl. Die Landesvertreterversammlung nominierte die 55-Jährige, die dem EU-Parlament seit 2014 angehört, am Samstag in Güstrow mit großer Mehrheit für die Wahl im Mai kommenden Jahres. Hoffmann erhielt 71 der 81 abgegebenen Stimmen und erhielt damit 87,7 Prozent Zustimmung.

von dpa

29. September 2018, 12:33 Uhr

SPD-Landeschefin und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig forderte ihre Partei zu einem engagierten Wahlkampf auf und warb für eine starke Wahlbeteilung. Europa stehe am Scheideweg. Bei der Wahl im Mai werde entschieden, ob die Gemeinschaft der Staaten den Weg des solidarischen Zusammehalts und der Weltoffenheit weitergehe oder in Nationalismus, Ausgrenzung und Abschottung zurückfalle. Die SPD stehe für ein soziales Europa, wirtschaftliche Kooperation und friedliches Zusammenleben, betonte sie.