Parteien : Nordost-SPD erinnert an Regierungsübernahme vor 20 Jahren

Mit einer Feierstunde erinnert die SPD heute in Schwerin an die Bildung der ersten von ihr geführten Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns vor 20 Jahren. Dazu hat die SPD-Fraktion knapp 100 «Partner, Wegbegleiter und Freunde» in das Schweriner Schloss eingeladen, den Sitz des Landtags. Dort war am 3. November 1998 Harald Ringstorff (SPD) zum Ministerpräsidenten gewählt worden.

von dpa

12. November 2018, 03:11 Uhr

Der heute 79-jährige Politiker gilt als Vater der bundesweit ersten rot-roten Koalition aus SPD und Linke, die bis 2006 Bestand hatte, dann aber durch eine bis heute regierende große Koalition aus SPD und CDU abgelöst wurde. Nach Angaben der Fraktion wird auch der schwer erkrankte Ringstorff zu der Feierstunde erwartet. Neben der amtierenden Regierungschefin Manuela Schwesig wurde der frühere Ministerpräsident Brandenburgs, Matthias Platzeck (beide SPD), als Redner angekündigt.