Verkehr : Nordost-Polizei kontrolliert: Handynutzung am Steuer

von dpa

07. Januar 2019, 06:21 Uhr

Neubrandenburg/Schwerin/Rostock (dpa/mv) - Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern nimmt die Ablenkung von Fahrzeugführern durch Smartphones ab heute genauer unter die Lupe. Mehr als 100 Beamte sollen bei Kontrollen allein am Montag im Einsatz sein, wie die Polizei mitteilte. Die Handynutzung am Steuer nimmt laut Polizei immer noch zu und gilt als eine der wesentlichen Ursachen für Unfälle. Sie soll im gesamten Monat Januar im Rahmen der monatlichen Schwerpunktarbeit kontrolliert werden. Landesweit wurden im vergangenen Jahr mehr als 10 000 Handy-Verstöße am Steuer festgestellt.