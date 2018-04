Parteien : Nordost-FDP verabschiedet Antrag zu Digitalisierung

Die FDP Mecklenburg-Vorpommerns hat am Samstag in Wismar ihren Landesparteitag abgehalten. 100 der 700 FDP-Mitglieder aus dem Nordosten kamen in die Hansestadt und verabschiedeten den Leitantrag zur Digitalisierung, in dem die Liberalen dem flächendeckenden Glasfaserausbau höchste Priorität einräumen. Dies sei Grundlage für wirtschaftlichen Fortschritt und zukunftsfähige Bildung. Für jede Schule wird WLAN auf dem Pausenhof und eine Internetanbindung mit mindestens einem Gigabit/Sekunde gefordert. Dieser Antrag wurde mit nur einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen bewilligt. Die FDP forderte die rot-schwarze Landesregierung auf, Schritte der Digitalisierung zügig umzusetzen.

Viele andere Anträge befassten sich mit kommunalen Themen. Zu den Visionen 2050 wurden Arbeitsgruppen beschlossen, in denen sich die Partei mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung beschäftigt.

Mit guten Ergebnissen bei der Kommunalwahl in einem Jahr will die FDP den Grundstein für die Rückkehr in den Schweriner Landtag 2021 legen. In einem ohne Gegenstimme beschlossenen Antrag wird die Neukonzeption der Stadt-Umland-Beziehung gefordert. Die Städte sollen zur Versorgung für die ländlichen Gebiete mehr beitragen.