Banken : NordLB bestimmt Christian Lips zum neuen Chefvolkswirt

von dpa

28. Juni 2018, 15:10 Uhr

Christian Lips (42) wird neuer Chefvolkswirt bei Norddeutschlands größter Landesbank NordLB. Er tritt die Nachfolge von Torsten Windels an, der das Geldhaus nach gut zehn Jahren zum 30. Juni auf eigenen Wunsch verlassen wird. Lips erstellt seit 2008 Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen für die Bank. Sein Ökonomie-Studium an der Leibniz Universität in Hannover hat er mit einer Arbeit über die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Bankenregulierung abgeschlossen. Die NodrLB ist als Landesbank für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt tätig. In diesen beiden Ländern sowie in Mecklenburg-Vorpommern hat sie außerdem die Aufgabe einer Sparkassenzentralbank.