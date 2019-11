Wirtschaftspolitik : Nordländer planen grüne Wasserstoffwirtschaft bis 2035

Die Wirtschafts- und Verkehrsminister der norddeutschen Länder wollen am Donnerstag in Lübeck über eine gemeinsame Wasserstoffstrategie beraten. Bereits im Mai hatten sich Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hamburg und Bremen auf Eckpunkte zum Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft verständigt. Das in Lübeck verabschiedete Papier soll nach Angaben der Minister dann in die zum Jahresende geplante Wasserstoffstrategie des Bundes einfließen.

von dpa

07. November 2019, 14:26 Uhr

Die fünf norddeutschen Länder wollen bis zum Jahr 2035 eine grüne Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Das haben die Wirtschafts- und Verkehrsminister von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachse und Bremen am Donnerstag in Lübeck beschlossen. Norddeutschland verfüge dafür im Vergleich zu anderen Regionen über einzigartige Standortvorteile, die es zu nutzen gelte, sagte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Bis zum Jahre 2025 sollen in Norddeutschland mindestens 500 Megawatt- und Elektrolyseleistung zur Erzeugung von grünem Wasserstoff mit Hilfe von erneuerbaren Energien realisiert sein. Damit könnten rechnerisch 151 000 Autos betankt werden, sagte Buchholz.