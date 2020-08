Explosionen : Nordkirche unterstützt Suppenküche in Beirut

Die evangelische Nordkirche stellt im stark zerstörten Beirut 10 000 Euro für eine Suppenküche und einen medizinischen Stützpunkt bereit. Neun Krankenschwestern und zwei psychosoziale Helfer der International Orthodox Christian Charities (IOCC) hätten unmittelbar nach der verheerenden Explosion vom 4. August in Beirut Zelte aufgebaut, in denen sie seither medizinische und psychologische Hilfe leisteten, teilte die Nordkirche am Freitag mit. Außerdem versorgten die Helfer in einer Suppenküche täglich 1000 Familien mit warmem Essen.

von dpa

14. August 2020, 19:05 Uhr