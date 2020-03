Krankheiten : Nordkirche sagt wegen Covid-19 Trauerfeiern ab

von dpa

17. März 2020, 15:41 Uhr

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus dürfen kirchliche Bestattungen im Bereich der Nordkirche bis auf weiteres nur noch unter freiem Himmel und im engsten Familienkreis stattfinden. Trauerfeiern in geschlossenen Räumen wie Kirchen, Kapellen oder Trauerhallen seien vorerst ausgesetzt, teilte die Nordkirche am Dienstag mit. Trauergespräche würden zum Schutz der Hinterbliebenen derzeit möglichst per Telefon oder auf digitalen Wegen geführt. Auch Konfirmationen und die traditionell im Frühjahr stattfindenden Konfirmandenfreizeiten sind nach Angaben der Nordkirche abgesagt. 2018 gab es im Bereich der Nordkirche mehr als 22 000 evangelische Bestattungen und knapp 15 700 Konfirmationen.