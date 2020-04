Kirche : Nordkirche sagt geplante Synode wegen Corona-Pandemie ab

von dpa

15. April 2020, 11:56 Uhr

Die für den 17. und 18. April in Lübeck-Travemünde geplante Synode der Nordkirche ist wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Die für die Tagung geplanten Vorlagen würden in folgende Synodentagungen aufgenommen werden, teilte die Nordkirche am Mittwoch mit. Notwendige Eilentscheidungen könnten gemäß der Kirchenverfassung auch von der Kirchenleitung und dem Landeskirchenamt getroffen werden, sagte die Präses der Synode, Ulrike Hillmann. Ausschussberatungen könnten auch per Video- oder Telefonkonferenzen stattfinden. Die nächste Tagung der Landessynode ist vom 24. bis 26. September geplant. Ob sie wie vorgesehen stattfinden kann, will das Präsidium der Synode rechtzeitig beraten.