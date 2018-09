Kirche : Nordkirche: Klimaschutz stärken, mit Windrädern verdienen

von dpa

17. September 2018, 15:21 Uhr

Die Nordkirche fühlt sich dem Klimaschutz verpflichtet, will deshalb in Mecklenburg in Windräder investieren und damit auch Geld verdienen. Wie das im Kirchenkreis Mecklenburg eigens dafür gegründete Kirchliche EnergieWerk am Montag in Schwerin mitteilte, laufen derzeit mit mehreren Kirchengemeinden Gespräche dazu. In Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) etwa habe der Kirchgemeinderat gerade beschlossen, einen Optionsvertrag mit dem EnergieWerk zu Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage abzuschließen. Bisher verdient die Kirche lediglich über die Verpachtung von Flächen an der Ökostrom-Produktion. Der Reingewinn der Windpark-Betreiber liegt nach Branchenangaben aber drei Mal höher als die Pachteinnahmen.