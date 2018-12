Kirche : Nordkirche: Dresdner Pfarrer für Bischofsamt im Gespräch

Der Dresdner Superintendent Christian Behr kandidiert für ein Bischofsamt in der Nordkirche. Der Pfarrer ist einer von zwei Kandidaten, die der Wahlvorbereitungsausschuss der Landessynode für den Sprengel Mecklenburg und Pommern vorgeschlagen hat, wie die evangelische Nordkirche am Donnerstag mitteilte. Wie Pastor Tilman Jeremias (Kirchenkreis Mecklenburg) habe Behr seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt. Beide seien mit den besonderen Bedingungen in Ostdeutschland vertraut und hätten die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht, hieß es.

von dpa

06. Dezember 2018, 12:29 Uhr

Der gebürtige Thüringer Behr (Jahrgang 1961) studierte Theologie und kam über eine erste Pfarrstelle in Sachsen-Anhalt 1994 ins sächsische Grimma. Seit 2012 ist er erster Pfarrer an der Dresdner Kreuzkirche und Superintendent des Kirchenbezirks Dresden Mitte. Er arbeitet im Beirat für geistliche Arbeit an der Frauenkirche, engagiert sich in der Nagelkreuzgemeinschaft und ist Gründungsmitglied des Forums für Gemeinschaft und Theologie.

Der Sprengel Mecklenburg und Pommern hat derzeit zwei Bischöfe, deren Amtszeit im September 2019 endet. Künftig soll es nur einen Bischof in Greifswald geben, den die Landessynode am 1. März 2019 bestimmt. Bis 24. Januar können weitere Kandidaten vorgeschlagen werden. Die in drei Sprengel gegliederte Nordkirche mit etwa 1000 Gemeinden zwischen dänischer und polnischer Grenze ist Deutschlands zweitgrößte Landeskirche.