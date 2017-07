Ausbildung : Nordjob-Messe berät Schüler: Rund 4300 junge Leute erwartet

Mit mehr als 90 Unternehmen startet heute in Rostock die zweitägige Ausbildungsmesse Nordjob. Bis Donnerstag haben sich mehr als 4300 Schüler angemeldet, so viele wie noch nie, wie die ausrichtende Industrie- und Handelskammer zu Rostock berichtete. In den Gesprächen können sich die Jugendlichen, die sich für Praktikums- und Ausbildungsplätze interessieren, den Unternehmen und Hochschulen vorstellen und ihre Bewerbungsmappen prüfen lassen. Sie bekommen dann ein Feedback zu ihrem Auftreten, ihrer Bewerbung und ihren Berufsvorstellungen.