Energie : Nordex sichert sich Auftrag aus Südafrika über 147 Megawatt

24. April 2018, 15:07 Uhr

Der Windturbinenhersteller Nordex hat einen Auftrag aus Südafrika erhalten. Das Unternehmen liefere für den Windpark «Roggeveld» 47 Turbinen, die zusammen über eine Kapazität von 147 Megawatt verfügten, teilte Nordex am Dienstag in Hamburg mit. Im Auftragsumfang enthalten seien die Lieferung der Turbinen einschließlich der in Südafrika gefertigten Türme und der Service der Anlagen über eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren. Die Errichtungsarbeiten bei Laingsburg sollen Anfang 2019 starten. Dann sichere das Projekt in Südafrika rund 700 Arbeitsplätze beim Bau und im Betrieb des Windparks, teilte Nordex mit.