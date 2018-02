Feiertage : Norddeutsche Regierungschefs für 31. Oktober als Feiertag

Die Regierungschefs der norddeutschen Bundesländer haben sich in der Debatte um einen zusätzlichen Feiertag im Norden für den 31. Oktober ausgesprochen. Das teilte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag am Rande der Ministerpräsidenten-Konferenz in Berlin mit. Die Regierungschefs wollen aber nicht der parlamentarischen Diskussion in den Ländern vorgreifen. Der Reformationstag ist in Mecklenburg-Vorpommern bereits gesetzlicher Feiertag.

von dpa

01. Februar 2018, 12:37 Uhr

«Mit der Verständigung auf den 31. Oktober sind wir auf dem Weg zu einem gemeinsamen zusätzlichen Feiertag in Norddeutschland einen wichtigen Schritt weitergekommen», sagte Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), der aktuell Vorsitzender der Konferenz Norddeutschland (KND) ist. «Wir haben verabredet, den gemeinsamen Vorschlag nun in die jeweilige Debatte unserer Länder einzubringen. Wir werden das Gespräch mit den politischen und gesellschaftlichen Akteuren in den jeweiligen Ländern engagiert fortführen mit dem Ziel, den 31. Oktober schon in diesem Jahr als Feiertag realisieren zu können.»

In Schleswig-Holstein haben sich die Parteien noch nicht geeinigt. Nach Zögern hatte zuletzt die FDP den 23. Mai ins Spiel gebracht. Die CDU ist unentschieden. Ein Parteitagsbeschluss hat einen zusätzlichen christlichen Feiertag im norddeutschen Verbund gefordert. Die Grünen, dritter Jamaika-Koalitionspartner, sehen einen kirchlichen Feiertag skeptisch. Die SPD ist für den Reformationstag, den auch die AfD bevorzugt. Der SSW befürwortete zuletzt den 13. Juni.