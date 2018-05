Metallindustrie : Norddeutsche Metallindustrie sucht dringend nach Fachkräften

In der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie laufen die Betriebe auf Hochtouren, finden aber kaum noch Fachkräfte. Die Auslastung der Firmen habe mit 89,9 Prozent den höchsten Wert seit zehn Jahren erreicht, teilte der Arbeitgeberverband Nordmetall in Zusammenarbeit mit weiteren Verbänden am Donnerstag in Hamburg mit. Gleichzeitig beurteilten 82 Prozent der Unternehmen ihren Auftragsbestand als relativ hoch oder ausreichend, so viele wie zuletzt 2012. Dementsprechend wollten 39 Prozent der Arbeitgeber ihre Mitarbeiterzahl erhöhen, wenn sie qualifiziertes Personal finden. Das aber sei schwierig, denn der Arbeitsmarkt sei leer gefegt. Wenn die Bundesregierung nicht umgehend Maßnahmen für mehr Fachkräfte einleite, müssten die Unternehmen immer öfter Aufträge aus Personalmangel ablehnen.

von dpa

17. Mai 2018, 12:16 Uhr

An der Umfrage der Verbände beteiligten sich 147 Unternehmen mit 88 800 Beschäftigen in den fünf Küstenländern. Insgesamt sind in den Verbänden mehr als 600 Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie mit über 150 000 Mitarbeitern zusammengeschlossen.