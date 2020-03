Tarife : Norddeutsche Metallindustrie ringt um Zukunftspakt

In der zweiten Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie im Norden geht es erstmals um Details. Die Vertreter der Arbeitnehmer und Arbeitgeber ringen darum, wie ein rasanter Branchenwandel gelingen kann. Ausnahmsweise geht es vorrangig nicht ums Geld.

von dpa

05. März 2020, 17:22 Uhr

Hamburg (dpa)- Die Tarifverhandlungen für die 140 000 Beschäftigten in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie werden nach der zweiten Runde Mitte März in Bremen fortgesetzt. Das kündigten die Tarifpartner am Donnerstag nach mehrstündigen Verhandlungen an. In Hamburg hatten die Verhandlungsführer der IG Metall Küste und des Arbeitgeberverbands Nordmetall nach Lösungen für die Herausforderungen der Branche gesucht. Diese unterliegt durch Transformationsprozesse wie der Digitalisierung einem enormen Strukturwandel.

Verhandelt wird für die Metaller in Nordwest-Niedersachsen, wo die IG Metall eigenen Angaben zufolge 50 350 Mitglieder hat, in Hamburg (46 100) und Bremen (39 300). In Schleswig-Holstein (33 200) und Mecklenburg-Vorpommern (14 750) spiegeln geringere Mitgliederzahlen die schwächere industrielle Struktur wider. Die Arbeitgeber waren bundesweit auf ein Angebot der IG Metall eingegangen, abseits der üblichen Tarifrituale vor dem Ende der Friedenspflicht bis Ostern gemeinsam einen Zukunftspakt auszuloten.

Die Gewerkschaft ging ohne bezifferte Geldforderungen für die Arbeitnehmer in die Gespräche, sondern mit dem Ziel, die Beschäftigungssicherung für Arbeitnehmer zu erreichen. Besonders wichtig seien dabei bessere Qualifizierungsmöglichkeiten in den Unternehmen. «Wir brauchen in Deutschland eine Weiterbildungskultur. Die Unternehmen müssen langfristig in die Menschen investieren», sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Statt Personalabbau sei es notwendig, die Beschäftigung zu halten bis sich die Konjunktur erholt habe. Diese Zeitspanne könne etwa durch die Einführung von Arbeitszeitkonten sowie Kurzarbeit - angepasst an das jeweilige Unternehmen - überbrückt werden.

Der Arbeitgeberverband will dagegen verhindern, dass der Kostendruck für die Betriebe weiter steigt und will die Wettbewerbsfähigkeit der norddeutschen Branchen auch in Krisenzeiten erhalten. «Das alles ist in Zeiten einer Rezession, die sich durch den Corona-Virus noch verstärken dürfte, nicht einfach», sagte Verhandlungsführerin Lena Ströbele von Nordmetall. Ein verlässlicher Kostenrahmen, der den Unternehmen längerfristig Planungssicherheit biete, sowie eine größere Beweglichkeit beim Einsatz der Beschäftigten seien dafür wichtig. Nordmetall macht sich dafür stark, dass generell Flexi- und Langzeit-Arbeitskonten stärker eingesetzt werden. Solche pauschalen Forderungen lehnen die Arbeitnehmervertreter jedoch ab.