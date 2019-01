Außenhandel : Norddeutsche Außenhändler: Harten Brexit wird bewältigt

Die Groß- und Außenhändler in den fünf Küstenländern gehen mit nur leicht gedämpfter Zuversicht in das gerade begonnene Jahr. Daran änderten auch die Unsicherheiten durch den bevorstehenden Brexit und die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China nichts, sagte Hans Fabian Kruse, der Präsident des Unternehmensverbandes AGA, am Donnerstag in Hamburg. «Das sind Herausforderungen, die gelöst werden», erklärte der Verbandschef. «Das ist unsere Aufgabe.» Am meisten belaste die Unternehmen die Unsicherheit, welche Brexit-Lösung nun umgesetzt werde, da sie sich erst nach einer Entscheidung vorbereiten könnten.

Bei einer Umfrage unter den rund 3500 Unternehmen des Verbandes in Norddeutschland erklärten nur lediglich vier Prozent, sie seien vom Brexit in erheblichem Ausmaß betroffen, ebenso von den handelspolitischen Konflikten. 54 Prozent der Unternehmen sehen sich vom Brexit gar nicht, 42 Prozent teilweise betroffen. Mehr auf den Nägeln brennt den Unternehmen die Belastung durch Bürokratie sowie der Ausbau der digitalen und der Verkehrsinfrastruktur.

Insgesamt rechnen die Groß- und Außenhändler mit einer leichten Abschwächung der Konjunktur, sind aber nach wie vor überwiegend positiv gestimmt für Umsätze, Gewinne, Investitionen und Arbeitsplätze. «Wir leben in guten Zeiten», sagte Kruse. Der Konjunkturindikator des Verbandes liegt bei 128, das sind fünf Punkte weniger als im Vorquartal, aber immer noch ein sehr guter Wert. Die Branche beschäftigt im Norden rund 150 000 Mitarbeiter.