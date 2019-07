Steuern : Nord-Wohnungsverband fordert eigenes Grundsteuergesetz

Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) hat die Schweriner Landesregierung aufgefordert, wie Bayern ein eigenes Reformmodell für die Grundsteuer zu entwickeln. «Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will gute Lagen stärker besteuern, das wäre für viele Kommunen im Nordosten schwierig», sagte Verbandsdirektor Andreas Breitner am Mittwoch in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald). So könnte sich eine dringend benötigte Servicekraft im Tourismus das Wohnen am Stettiner Haff dann nicht mehr leisten. Kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen wollten aber auch an Gewässern im Nordosten weiter bezahlbaren Wohnraum schaffen und anbieten können.

von dpa

31. Juli 2019, 12:55 Uhr

Bayern will ein eigenes Flächenmodell für die Grundsteuerreform entwickeln, wie Breitner erklärte. Damit sollen sowohl die enorm teuren Preise in der Region München nicht weiter steigen als auch die Immobilien in anderen Lagen gerecht besteuert werden. So ein Modell wäre auch für ein Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern attraktiver, als die «Scholz-Variante», erläuterte Breitner. Auch Sachsen prüft eine eigene Variante.

Dem Verband gehören 340 Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein mit 7500 Mitarbeitern und 732 000 Wohnungen an. Nach Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts muss die Grundsteuer bis Ende 2019 neu geregelt sein. Grund sind veraltete Bewertungsgrundlagen.