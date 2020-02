Umwelt : Nord- und Ostsee sind mehr als reiner Wirtschaftsraum

Nord- und Ostsee werden nach Ansicht des Meeresbiologen Henning von Nordheim von den Anrainerländern zu sehr als reiner Wirtschaftsraum betrachtet. «Die Industrialisierung der Meere hält ungebremst an. Der Biodiversitätsschutz wird fast nur akzeptiert, wenn er die Wirtschaft nicht behindert», sagt von Nordheim. Er hat als Honorarprofessor den einzigen Lehrstuhl für Meeresnaturschutz in Deutschland inne. Dieser befindet sich an der Universität Rostock.

von dpa

10. Februar 2020, 08:46 Uhr

Mit der Ausweisung von Meeresnaturschutzgebieten 2004 in Nord- und Ostsee sei einiges erreicht worden, aber es sei noch viel zu tun, sagte von Nordheim. Neben Beeinträchtigungen unter anderem durch Überdüngung, Unterwasserschall-Belastungen, Schiffsverkehr und Offshore-Windkraft bezeichnet er als Hauptproblem die Fischerei: «Sie greift täglich und flächendeckend in das Ökosystem ein.»