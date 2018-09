Kirche : Nord-Synode: Kühnbaum-Schmidt neue Landesbischöfin

von dpa

27. September 2018, 21:29 Uhr

Neue Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland wird Kristina Kühnbaum-Schmidt. Die Synode der Nordkirche wählte die 53-Jährige am Donnerstag im Lübecker Dom zur Nachfolgerin von Landesbischof Gerhard Ulrich, der Ende März 2019 in den Ruhestand geht. Für Kühnbaum-Schmidt stimmten 90 der 149 anwesenden Synodalen. Ihr Gegenkandidat war der Hamburger Propst Karl-Heinrich Melzer, auf den 56 Stimmen entfielen. Kühnbaum-Schmidt ist bislang Regionalbischöfin in Thüringen.