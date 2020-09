Energie : Nord Stream 2: Schwesig bei Hafenarbeitern in Mukran

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ist am Freitag zu einem Besuch im Hafen von Mukran auf Rügen eingetroffen, um in der Debatte um die Fertigstellung der Ostsee-Erdgasleitung Nord Stream 2 ihre Unterstützung zu bekunden. Das Treffen mit Geschäftsführung und Mitarbeitern gilt als weiteres klares Bekenntnis der Schweriner Regierungschefin zu dem international umstrittenen Energieprojekt mit Russland. Die Regierung in Schwerin stehe hinter den Mitarbeitern, twitterte sie am Freitag.

von dpa

11. September 2020, 12:48 Uhr