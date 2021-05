Energie : Nord Stream 2: Maas sieht im Streit Entgegenkommen der USA

US-Präsident Biden hat sich gegen Nord Stream 2 positioniert, nun will er aber offenbar auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der Pipeline verzichten. In Berlin und Moskau ruft das Erleichterung hervor - in Washington gerät Biden dafür unter erheblichen Druck.

Berlin | Außenminister Heiko Maas hat einen möglichen Verzicht der US-Regierung auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft von Nord Stream 2 als Entgegenkommen der Amerikaner im Streit über die Pipeline gewertet. „Das empfinden wir als einen konstruktiven Schritt, den wir gerne mit unseren Partnern in Washington weiter besprechen werden“, sagte Maas am Mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.